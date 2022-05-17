Путин уверен, что западные страны спекулируют проблемами изменения климата

Страны Запада пользуются озабоченностью людей проблемой изменения климата по внутриполитическим соображениям. Своим видением ситуации Президент России Владимир Путин поделился на совещании по развитию нефтяной отрасли, сообщает РИА Новости.

«По сути так называемые политические классы на Западе начали спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, изменениями климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможность альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики», — сказал российский лидер.

По мнению главы государства, некоторые страны нарочно завышают эффективность альтернативной энергетики, «принижая при этом значимость традиционной».

Он обратил внимание на то, что в течение всех предыдущих лет Россия уделяла большое внимание развитию нефтяной отрасли: осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча, повышалось качество переработки.

Кроме того, Путин заявил, что на Западе против российских компаний и их руководства всегда велись и ведутся надуманные судебные тяжбы.

«Не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, причем самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, других направлениях, которые необходимы, чтобы обеспечить своевременное и в нужном объеме инвестирование отрасли», — подчеркнул Президент РФ. По его словам, именно это сегодня является базовой проблемой в мировой энергетике.