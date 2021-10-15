Путин считает, что работающим в РФ мигрантам необходимо знать русский язык

Граждане других стран СНГ, которые прибывают на работу в Россию, должны как минимум понимать русский язык и знать, что из себя представляет эта страна. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств, входящих в Содружество, передает ТАСС.

По словам российского лидера, страны — члены организации связаны общей историей и духовными корнями. «Страны Содружества, действительно, многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык», — заметил он.

Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко, который упомянул международную роль русского языка и высказал мнение, что «русский язык является объединяющей силой» и скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ.

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России. Как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия», — сказал он.

Президент РФ также напомнил, что во время предыдущего саммита СНГ было принято решение объявить 2023 год в странах Содружества годом русского языка как языка межнационального общения.