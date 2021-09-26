Путин счел «мрачноватой» шутку Жириновского о смехе перед арестом

Президент России Владимир Путин назвал шутку лидера ЛДПР Владимира Жириновского о смехе перед арестом «мрачноватой». Разговор состоялся во время встречи главы государства с лидерами парламентских партий, показанной в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В проходившей удаленно встрече помимо Путина и Жириновского поучаствовали лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Политики переговаривались друг с другом в ожидании Президента. Жириновский заметил, что «им нечего сказать», не конкретизируя, кого именно он имеет в виду. В ответ Миронов напомнил, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Последний перед арестом, в камеру идет последний», — отреагировал лидер ЛДПР.

Появившийся Путин отнесся к шутке достаточно иронично. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя такой день сегодня, в принципе, хороший», — сказал он.