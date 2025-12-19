Путин: сатанизм, оккультные услуги и колдуны – бред, который вводит людей в заблуждение

Сатанизм, оккультные услуги, колдуны и прочее – это бред, который вводит людей в заблуждение. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Это загоняет людей в темный угол и наносит существенный ущерб моральному и психологическому здоровью граждан», – сказал Президент.

Он добавил, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, чтобы не нарушать права человека.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задавать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.