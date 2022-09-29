Путин: Санкции Запада в спортивной сфере противоречат принципу «спорт вне политики»

Направленные против России действия стран Запада в спортивной сфере противоречат самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечу, что санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется», — поделился своим видением ситуации глава государства в приветственной телеграмме участникам спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Путин также добавил, что, несмотря ни на что, РФ навсегда останется радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. По его словам, здесь и дальше будут развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах и предпринимать всё необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы.