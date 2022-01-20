Путин: Шаймиев внес огромный вклад в экономическое, культурное и духовное развитие РТ

Вся деятельность и жизнь первого Президента РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева направлена на развитие родного Татарстана. Возглавляя республику в переломную эпоху, он стал примером взвешенного и конструктивного подхода к решению самых сложных и острых проблем, отметил Президент России Владимир Путин.

В своем поздравлении по случаю 85-летия Шаймиева глава государства отметил исключительные профессиональные качества, мудрость, доброжелательность и простоту юбиляра.

«Огромный созидательный вклад в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций снискал вам поистине высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля. — А ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников, без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан».

В заключение Владимир Путин пожелал Минтимеру Шаймиеву и его близким здоровья и всего наилучшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России наградил Государственного Советника РТ орденом Святого апостола Андрея Первозванного.