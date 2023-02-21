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Политика 21 февраля 2023 12:23

Путин: Шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи

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Путин: Шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи
Фото: стоп-кадр видео

В феврале прошлого года было принято решение о проведении специальной военной операции. В этом вопросе Россия последовательно решает поставленные задачи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать стоящие перед нами задачи», – сказал глава государства.

Путин отметил, что в этом году с посланием Федеральному Собранию он выступает в сложное «рубежное» для России время – в «период кардинальных необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий». Эти события, по его словам, определяют будущее России и ее народа, когда «на каждом из нас лежит колоссальная ответственность».

#послание федеральному собранию #Владимир Путин #спецоперация на Украине
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