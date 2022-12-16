Путин с Совбезом обсуждает обеспечение безопасности и взаимодействие с соседними странами

Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в повестке дня – вопросы безопасности и взаимодействие с соседними странами.

«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным весьма значимым направлениям», – отметил Путин, открывая совещание.

Напомним, 19 декабря Путин планирует поездку в Минск, чтобы встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудить с ним вопросы безопасности и «совместные меры реагирования».