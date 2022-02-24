Путин с Моди обсудил ситуацию вокруг Украины

Российский Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, передает РИА Новости.

Отмечается, что Путин изложил оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских соглашений.

Глава государства сказал, что решение о начале специальной военной операции в Донбассе было принято в связи с агрессией Киева и освоением Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО украинской территории.