«Сам удивился»: Путин заявил о росте числа работающих в России иностранных компаний

С начала марта 2022 года число зарубежных компаний, работающих на территории России, не только сократилось, но и увеличилось. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.

«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года, несмотря на всё давление политических элит Запада, количество зарубежных бизнес-структур, работающих в России, не сократилось — я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел, — увеличилось. На 1 марта 2022 года было зарегистрировано 24,1 тыс. иностранных организаций. На 1 ноября текущего года их стало на 1,5 тыс. больше, а именно 25,6 тыс. Это же показатель готовности и желания работать в России», — заявил глава государства.

По его словам, рост внутреннего рынка и расширение контактов России с государствами Азии, Ближнего Востока, юга Евразии, Латинской Америки, Африки открывает дополнительные возможности для нашей экономики и бизнеса.

Путин резюмировал, что работать с нашей страной и в нашей стране было и будет выгодно — этот факт подтвержден веками, опытом поколений купцов, бизнесменов.