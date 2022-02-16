Путин: С каждым годом фермерство укрепляет свою роль

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXXIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Приветственный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Содержательная повестка и солидное число участников съезда свидетельствует, что фермерство с каждым годом «укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса», отметил глава государства. Большой вклад фермеры вносят в поставки на внутренний рынок страны экологически чистой продукции, а также в развитие сельских территорий и расширение экспортных возможностей, добавил Президент.

Путин выразил уверенность, что участники съезда на экспертном уровне обсудят вопросы, проблемы и перспективы российского агропромышленного комплекса. «Уверен, что <...> вы предложите конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания», — написал Президент.

Российский лидер поблагодарил всех собравшихся за плодотворный труд и бережное отношение к земле, пожелал всем здоровья и успехов.

XXXIII съезд АККОР проходит в Москве 16 и 17 февраля. В его работе должны принять участие делегаты из 70 регионов страны.