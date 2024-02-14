Путин: С этого года будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и селах России

С 2024 года в России будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности. Решение принято в рамках мер, нацеленных на повышение заработных плат медиков, прежде всего первичного звена, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«То есть, другими словами, существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах», – объяснил глава государства на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Он обратился к главам регионов, подчеркнув, что выделенные средства будут в первую очередь будут направляться на зарплаты медработников в сельской местности.