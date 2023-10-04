Путин: С Абхазией сотрудничают 64 региона России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры встретились в образовательном центре «Сириус».

Путин поздравил собеседника с Днем признания и Днем победы и независимости Абхазии. По его словам, отношения государств развиваются хорошо: только за последний год рост товарооборота составил 73%. «64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям. Больше 200 предприятий совместных работают, надеюсь, будут работать дальше», — заявил он.

Развиваются совместные программы, проводятся мероприятия по адаптации к экономическим условиям работы в России.

Бжания, в свою очередь, остановился на упрощении получения российского гражданства жителями Абхазии. По его словам, это придало российско-абхазским отношениям дополнительный импульс.

«Это тоже большой шаг, потому что наши граждане настроены в этом плане очень позитивно, — сказал он. — Мы хотим и будем следовать тем договорённостям, которые прописаны в наших основополагающих документах».

Он подчеркнул, что интеграционные процессы с Россией соответствуют коренным интересам Абхазии.