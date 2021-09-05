Путин: С 2015 года Армейские игры стали событием поистине мирового масштаба

Армейские международные игры (АрМИ) впервые состоялись в 2015 году. За это время они успели стать событием мирового масштаба и укрепили свои традиции. Об этом, обращаясь к участникам церемонии закрытия игр, рассказал Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в этом году мероприятие прошло на высоком уровне, собрало множество участников и расширило свою «географию». Кроме того, более разнообразной стала программа форума, дающая возможность участникам продемонстрировать свою выучку и мастерство, сплоченность и умение грамотно решать поставленные задачи.

«И конечно, на многочисленных полигонах, площадках игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение Владимир Путин выразил уверенность, что АрМИ внесут большой вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.

Мероприятие проходило с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран: России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии и Узбекистана. Участниками мероприятия стали свыше 5 тыс. военных из 42 стран.