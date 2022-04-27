Путин: Ряд международных площадок создавались для влияния на постсоветское пространство

Некоторые международные площадки пытались не гармонизировать отношения между странами, а воздействовать на постсоветское пространство. Такие объединения уже отжили свой век. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей.

«Многие из них, эти площадки, создавались-то в начале 1990-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство», — сказал глава государства.

Он добавил, что на некоторых из них сейчас стало невозможно и бессмысленно работать. В частности, Президент упомянул ПАСЕ, передает ТАСС.