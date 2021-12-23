Путин: Руководители регионов в условиях пандемии показали себя ответственно

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции положительно оценил работу глав регионов, добавив, что, несмотря на все трудности и вызовы во время пандемии коронавируса, они подошли к решению всех возникших проблем ответственно. Прямая трансляция проводилась телеканалом Россия-24.

«Может быть, как и в любом большом деле, что-то можно было делать точнее и энергичнее, но в целом, руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений», — сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на то, что из-за большой территории страны в каждом из субъектов эпидемиологическая ситуация складывалась по-своему.

По его словам, очень важно дать региональным властям возможность действовать на уровне именно своего региона, ориентируясь на ситуации в конкретных субъектах.

Президент также отметил, что Правительство России всегда оказывало помощь тем регионам, которые принимали те или иные решения, требующие поддержки со стороны федерального бюджета.

«Помощь регионам кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами дало нужный нам результат», — подчеркнул Путин.