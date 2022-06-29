Путин: РСПП помогает государству повышать эффективность и конкурентоспособность бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы бизнеса и работодателей во всех регионах страны. Объединение является надежным партнером государства в решении ряда ключевых проблем и активно участвует в подготовке документов, нацеленных на развитие российской экономики, заявил Президент РФ Владимир Путин в телеграмме к участникам съезда РСПП.

«На протяжении многих лет он [РСПП] выступает надежным партнером государства в решении таких ключевых проблем, как повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий и компаний, совершенствование трудового и налогового законодательства, корпоративного права», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Отдельно глава государства отметил работу союза в непростой ситуации, сложившейся из-за санкционного давления на Россию. Промышленность и предприниматели России стремятся достойно отвечать на глобальные вызовы, сохраняя темпы производства и свои коллективы, решая задачи в области импортозамещения.

«Отмечу в связи с этим, что многие конкретные, содержательные предложения РСПП были включены в экономическую повестку, которую сегодня реализует Россия», — подчеркнул Владимир Путин.

В заключение он пожелал участникам съезда плодотворной работы и заверил, что их предложения обязательно будут воплощены в жизнь.