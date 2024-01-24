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Путин: Рождественские чтения обогатят суверенное мировоззрение России
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXII Международных рождественских образовательных чтений. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
Глава государства напомнил, что проект объединяет представителей Русской православной церкви, гражданские и религиозные объединения, научные круги и органы власти. Их усилия направлены на патриотическое воспитание молодежи и консолидацию общества вокруг многовекового культурного, исторического и государственного опыта народа, традиционных духовных и нравственных ценностей.
Темой чтений этого года стала «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Благодаря ей участники смогут не только охватить все эпохи развития государства, но и затронуть наиболее острые проблемы и вызовы.
«Уверен, XXXII Международные рождественские образовательные чтения вызовут широкий интерес, а инициативы участников будут востребованы на практике, обогатят наше суверенное мировоззрение, послужат укреплению церковно-общественного и церковно-государственного взаимодействия на благо России», — заявил Президент.
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