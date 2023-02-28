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Политика 28 февраля 2023 16:02

Путин: Россию всегда пытались разрушить руками сепаратистов, националистов и неонацистов

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Необходимо выявлять и пресекать противозаконные действия, направленные на раскол и ослабление российского общества. С таким заявлением на коллегии ФСБ выступил Президент России Владимир Путин.

«Используют как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию», — перечислил он.

Путин отметил, что такие попытки предпринимались постоянно, однако в последнее время их число значительно увеличилось. Поэтому, добавил он, необходимо незамедлительно пресекать попытки активизировать «эту мразь».

Напомним, ранее Путин уже отмечал, что единственной целью Запада является раскол российского народа на «московитов, уральцев и других». Все эти разрозненные части, подчеркнул он, потом планируют включить в цивилизованную европейскую семью, но лишь обособленно друг от друга.

#Владимир Путин #фсб
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