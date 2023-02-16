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Общество 16 февраля 2023 15:53

Путин: Россияне все чаще подают заявления на усыновление детей из Донбасса

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В последнее время россияне стали все чаще подавать заявления на усыновление детей из четырех новых регионов РФ. Институт уполномоченного по правам ребенка с самого начала конфликта — уже более восьми лет — занимается этой проблемой. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской Народных республик, из Херсонской области, из Запорожской [области]», — перечислил глава государства.

«Трагедия, которая в Донбассе происходит, затрагивает совсем маленьких наших граждан, детей», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что объем работы уполномоченного увеличился — только число обращений граждан выросло сразу на 12%.

#усыновление #Донбасс
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