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Путин: Россияне все чаще подают заявления на усыновление детей из Донбасса
В последнее время россияне стали все чаще подавать заявления на усыновление детей из четырех новых регионов РФ. Институт уполномоченного по правам ребенка с самого начала конфликта — уже более восьми лет — занимается этой проблемой. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
«Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской Народных республик, из Херсонской области, из Запорожской [области]», — перечислил глава государства.
«Трагедия, которая в Донбассе происходит, затрагивает совсем маленьких наших граждан, детей», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что объем работы уполномоченного увеличился — только число обращений граждан выросло сразу на 12%.
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