Путин: Россияне все чаще подают заявления на усыновление детей из Донбасса

В последнее время россияне стали все чаще подавать заявления на усыновление детей из четырех новых регионов РФ. Институт уполномоченного по правам ребенка с самого начала конфликта — уже более восьми лет — занимается этой проблемой. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Растет и количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской Народных республик, из Херсонской области, из Запорожской [области]», — перечислил глава государства.

«Трагедия, которая в Донбассе происходит, затрагивает совсем маленьких наших граждан, детей», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что объем работы уполномоченного увеличился — только число обращений граждан выросло сразу на 12%.