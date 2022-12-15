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Сельское хозяйство
15 декабря 2022  16:35

Путин: Россия занимает ключевую роль на мировом аграрном рынке

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Россия занимает ключевую роль на мировом аграрном рынке, являясь крупнейшим поставщиком сельхозтоваров. Об этом Президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы являемся сегодня одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений», – перечислил глава государства. 

Он подчеркнул, что безусловным приоритетом при этом остается обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам, передает РИА Новости.

Путин также заметил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам с продовольствием.

#Владимир Путин
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