Путин: Россия занимает ключевую роль на мировом аграрном рынке
Россия занимает ключевую роль на мировом аграрном рынке, являясь крупнейшим поставщиком сельхозтоваров. Об этом Президент Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Мы являемся сегодня одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений», – перечислил глава государства.
Он подчеркнул, что безусловным приоритетом при этом остается обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам, передает РИА Новости.
Путин также заметил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам с продовольствием.