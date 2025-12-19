Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста из Великобритании.

«Россия до сих пор, несмотря на то, что в ходе борьбы с инфляцией имеет снижение темпа экономического роста до 1%, занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. За нами – Япония и Федеративная Республика Германия. Великобритания, которую вы представляете, занимает только седьмое-восьмое место», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что если бы Россия и европейские страны объединили усилия, то совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы выше, чем у США.

«Понятно, что это все теоретически. Но очевидно, что, объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы в отношении России. Не мы же с вами воюем, а вы – руками украинских националистов. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на длительную перспективу. И готовы к сотрудничеству с вами», – заявил он.

Будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть связано с Россией, убежден Путин. «Мы естественным образом дополняем друг друга. Работая вместе, мы будем развиваться. Если этого не произойдет, Европа постепенно будет исчезать», – заключил он.