Путин: Россия за восстановление партнерства с Европой

Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой, заявил Президент РФ Владимир Путин в своей статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз», — пишет глава РФ.

Он считает, что безопасность, стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем — это неполный список тем, представляющих взаимный интерес для России и Европы.

«Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», — считает Путин.

Президент РФ убежден, что все ошибки прошлого нужно честно признать, исправить и сосредоточиться на общей цели — создании безопасного единого пространства для равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.