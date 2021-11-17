Путин: Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана

Россия занимает второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана и является одним из его ведущих партнеров в этой отрасли. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем приветственном видеообращении к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран, опубликованном на сайте Кремля.

«Даже в условиях пандемии [коронавируса] наше экономическое взаимодействие продолжает развиваться. В 2020 году товарооборот увеличился почти на 16% и вплотную приблизился к отметке в 6 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года его прирост составил более 6%», — обратил внимание российский лидер.

По словам главы государства, многие российские регионы поддерживают активные хозяйственные связи с узбекистанскими партнерами. В их числе он упомянул Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинскую, Московскую, Ивановскую и Самарскую области.

Как пример взаимовыгодной кооперации в последние годы Путин привел строительство Ташкентского металлургического и Кандымского газоперерабатывающего заводов, а также открытие в Узбекистане предприятия с участием «Ростсельмаша» по выпуску комбайнов.