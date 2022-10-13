news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 октября 2022  10:05

Путин: Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы

news_top_970_100

Принципы работы мировой финансовой системы нужно пересмотреть, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что при нынешней системе на протяжении десятилетий так называемый самопровозглашенный «золотой миллиард» замкнул на себя все потоки капитала и технологий и таким образом жил за чужой счет.

 «В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств», — сказал Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который сегодня проходит в Астане.

Он также призвал ликвидировать все искусственные барьеры, препятствующие нормальному функционированию глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные вопросы продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

#Владимир Путин #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100