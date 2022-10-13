Путин: Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы

Принципы работы мировой финансовой системы нужно пересмотреть, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что при нынешней системе на протяжении десятилетий так называемый самопровозглашенный «золотой миллиард» замкнул на себя все потоки капитала и технологий и таким образом жил за чужой счет.

«В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Подобные меры, несомненно, способствовали бы укреплению финансового суверенитета наших государств», — сказал Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который сегодня проходит в Астане.

Он также призвал ликвидировать все искусственные барьеры, препятствующие нормальному функционированию глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные вопросы продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.