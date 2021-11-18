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Официальная хроника
18 ноября 2021  17:00
Надежда Захарова

Путин: Россия вышла на передовые позиции в деле зеленой трансформации

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Россия находится на передовых позициях в зеленой трансформации, а также по переводу отраслей экономики в «цифру». Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Надо исходить из того, что Россия сейчас вышла на передовые позиции в деле зеленой трансформации, цифровизации всех отраслей экономики и сфер жизни человека», — отметил он, обращаясь к участникам мероприятия.

#владимир путин #цифровизация
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