Путин: Россия вышла на передовые позиции в деле зеленой трансформации

Россия находится на передовых позициях в зеленой трансформации, а также по переводу отраслей экономики в «цифру». Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Надо исходить из того, что Россия сейчас вышла на передовые позиции в деле зеленой трансформации, цифровизации всех отраслей экономики и сфер жизни человека», — отметил он, обращаясь к участникам мероприятия.