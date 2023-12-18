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Путин: Россия входит в топ-5 стран по числу играющих в видеоигры
Многие россияне увлекаются видеоиграми, и РФ сегодня входит в пятерку стран с самым большим числом играющих граждан. Об этом на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» заявил Президент РФ Владимир Путин (ее транслировала пресс-служба Кремля).
«Это очень важная сфера деятельности сразу по нескольким составляющим. Видеоигры — „это интересно“. Этим увлекается примерно 60% граждан РФ свыше 18 или 16 лет — это много, и мы входим в пятерку стран по количеству играющих в мире», — сказал глава государства.
Президент выразил уверенность, что игровая индустрия, которая является очень прибыльной, имеет большое будущее в России. Он напомнил, что рынок видеоигр в стране, по последним данным, оценивается примерно в 177 млрд рублей.
«Молодым специалистам есть чем заниматься. Если наши специалисты будут разрабатывать игровой контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, к бабушкам и дедушкам, к родителям, к стране, то это создаст огромный, мощный фундамент стабильности в державе», — поделился своим пониманием значения компьютерных игр и их перспектив в России Путин.
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