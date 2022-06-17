Путин: Россия входит в новую эпоху и обязательно станет сильнее

В наступающей новой эпохе Россия обязательно использует свои коллосальные возможности и станет сильнее. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время, и станем еще сильнее», — сказал глава государства.

Он отметил, что изменения в глобальной экономике, финансах и международных отношениях происходят с огромной скоростью. Путин обратил внимание на то, что рождение нового миропорядка — это трудный процесс, несущий за собой многие новые вызовы и риски.

«Но очевидно, что правила нового миропорядка будут задавать именно сильные суверенные государства, которые не двигаются по уже намеченной кем-то траектории», — подчеркнул он, добавив, что для достижения успеха нужно «меняться, двигаться вперед, чувствовать дыхание времени и проявлять для этого национальную волю».