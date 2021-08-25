Путин: Россия впервые за всю историю может решить жилищный вопрос

В настоящее время в России есть все возможности для решения жилищного вопроса. Об этом на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко заявил Президент РФ Владимир Путин.

«У нас здесь очень много задач еще нерешенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу. Хотя бы в целом», — цитирует Президента пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что сейчас имеется множество направлений деятельности и задач, которые ставятся перед Россией в целом, Кабмином или другими организациями.

По сведениям Мутко, за этот год в стране будет введено 84–85 млн кв. метров жилья.