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Путин: Россия вновь вынуждена защищать то будущее, которое нужно ей самой
Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности. Однако в такие времена вновь проявились лучшие качества ее народа, заявил Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения женщин в Кремле, приуроченной к 8 Марта.
«Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека. Они определяются характером нашего народа. Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим», — подчеркнул Президент.
Он привел в пример военных женщин-медиков, корреспондентов, которые мужественно выполняют свой долг в зоне проведения спецоперации. Также он отметил россиянок, которые трудятся на сложных, высокотехнологичных производствах, в ОПК, медиков, которые спасают людей в том числе в Донбассе и Новороссии, учителей, социальных работников и многих других.
«Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны», – заметил глава государства.
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