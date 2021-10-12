Путин: Россия вносит весомый вклад в решение мировых экологических проблем

Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по лесовосстановлению и борьбе с природными пожарами. Об этом на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что страна вносит весомый вклад в решение мировых экологических и климатических проблем благодаря поглощающей способности лесов на российской территории.

Напомним, по федеральной программе «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в этом году планируется восстановить 1,2 млн гектаров лесов.