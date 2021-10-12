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12 октября 2021  11:24

Путин: Россия вносит весомый вклад в решение мировых экологических проблем

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Российские власти продолжат принимать дополнительные меры по лесовосстановлению и борьбе с природными пожарами. Об этом на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии заявил Президент РФ Владимир Путин. 

«Мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлению лесов», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что страна вносит весомый вклад в решение мировых экологических и климатических проблем благодаря поглощающей способности лесов на российской территории.

Напомним, по федеральной программе «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в этом году планируется восстановить 1,2 млн гектаров лесов.

#владимир путин
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