Путин: Россия в два раза перевыполнила план по утилизации отходов, но этого недостаточно

Утилизация отходов в России идет опережающими темпами, однако с учетом масштабов страны этого явно недостаточно. Такими наблюдениями на экологическом форуме на Камчатке поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Работа идет достаточно хорошими темпами, хотя, конечно, с учетом масштабов нашей страны кажется, что этого недостаточно. Этого, действительно, недостаточно, это не просто кажется. Но темп набран положительный, и мы, все кто этим занимается, в два раза перевыполнили план по утилизации отходов», — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, основную массу отходов составляет упаковка. Чтобы снизить последствия, ответственность за ее утилизацию возложена на самих производителей. «Принцип простой: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить. В России такой принцип введен, просто требуется время, для того чтобы это начало широко применяться», — отметил он.