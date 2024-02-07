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Путин: Россия в числе немногих стран способна выпускать линейку современных самолетов
Всего несколько стран способны выпускать линейку современных самолетов и Россия находится в их числе. Об этом на совещании с членами Правительства сказал Президент Владимир Путин, отмечая необходимость обновления авиапарка.
«В центра нашего внимания развитие отечественного гражданского авиастроения. Это серьезная, высокотехнологичная отрасль. Она требует особого внимания. Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов и Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере», – отметил глава государства.
Он подчеркнул важность разработки механизмов финансирования подобных проектов для того, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты. Путин отметил, что цель сегодняшней встречи – акцентировать внимание на решении некоторых вопросах, в том числе кооперации в части двигателестроения и других агрегатов, в какие сроки планируется поставка воздушных судов.
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