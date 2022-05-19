Путин: Россия уделяет приоритетное внимание укреплению отрасли авиастроения

Россия уделяет большое внимание укреплению потенциала авиационной отрасли. Об этом в приветствии участникам и гостям XV Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2022 заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Важно, что в нашей стране уделяется приоритетное внимание укреплению значимого потенциала авиационной отрасли. В рамках национального проекта „Здравоохранение“ активно развивается санитарная авиация, модернизируются хорошо зарекомендовавшие себя вертолеты и проектируются новые перспективные модели, в том числе разработанный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ инновационный вертолет Ми-171АЗ, пожарный вертолет Ка-32А11М», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он отметил, что за прошедшие годы HeliRussia снискала высокий авторитет в отечественном и международном профессиональном сообществе, а также стала ведущей демонстрационной площадкой, во многом определяющей вектор развития вертолетной индустрии. Путин уверен, что эта выставка станет площадкой для делового общения российских и зарубежных экспертов вопреки нелегитимными санкциям Запада.

Президент подчеркнул, что все сегодняшние достижения отечественной авиастроительной отрасли стали возможны благодаря творческому, созидательному труду российских конструкторов и инженеров и их ответственному отношению к своему делу.