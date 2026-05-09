Общество 9 мая 2026 10:29

Путин: Россия свято чтит подвиг поколения Победителей

Президент России Владимир Путин на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что страна свято хранит заветы и наследие солдат Победы.

Глава государства отметил, что гитлеровская Германия планировала геноцид народов Советского Союза, однако нацисты недооценили силу духа и характер советского народа.

Путин подчеркнул, что именно советский народ смог не только отстоять свободу своей страны, но и вернуть суверенитет государствам, капитулировавшим перед нацистской Германией.

Президент также заявил, что русский характер и сила духа особенно ярко проявляются в самые тяжелые периоды истории страны.

#Владимир Путин #День Победы #9 мая
