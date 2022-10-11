Путин: Россия стремится к стабильности на мировых энергорынках

Россия не стремится создать кому-то трудности в сфере энергоресурсов, действия страны направлены на обеспечение стабильной ситуации на мировых энергетических рынках, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем активно и в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы», – сказал Путин, обращаясь к своему коллеге из ОАЭ, который прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Он также отметил стремление Аль Нахайяна внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и мирового кризиса.

«За 50 лет наших дипломатических отношений контакты развивались только по поступательной, только вверх. Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом», – подчеркнул российский Президент.