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Россия сделала все, чтобы новые члены БРИКС быстро влились в нашу семью – Путин
Новые участники БРИКС увидели и поняли, что в объединении можно работать и добиваться результатов. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», – сказал глава государства.
По его словам, новые участники почувствовали, что в БРИКС есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга.
«Все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные перспективные идеи и инициативы», – подчеркнул Путин.
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