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Политика 9 мая 2024 10:38

Путин: Россия сделает всё, чтобы не допустить глобального столкновения

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Президент Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы заявил, что Россия сделает всё, чтобы не допустить глобального столкновения, однако страна всегда готова ответить всем тем, кто пытается ей угрожать.

«Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», – подчеркнул глава государства. Трансляцию ведет телеграм-канал Кремля.

Путин отметил, что на Западе хотели бы забыть уроки Второй Мировой войны.

«А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма», – сказал российский лидер.

#Владимир Путин #парад победы
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