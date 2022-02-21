Путин: Россия сделает все, чтобы предать суду виновных в Одесской трагедии

Будет сделано все, чтобы найти и предать суду виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, заявил Президент РФ Владимир Путин в понедельник во время обращения к россиянам, передает ТАСС.

По его словам, имена этих радикалов, захвативших власть на Украине, известны.

«Радикалы, захватившие власть [на Украине], организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что без содрогания невозможно вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были заживо сожжены в Доме профсоюзов.

«Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду», — добавил Путин.