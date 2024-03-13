Путин: Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне

Фото: kremlin.ru

С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, сказал Президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Текст интервью появился на сайте Кремля.

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российская ядерная триада является более современной, чем любая другая: «а такая триада только у нас, да и у американцев на самом деле». Все специалисты знают, что российское вооружение более современное.

«Они сейчас ставят задачу повысить эту современность, новизну, соответствующие планы у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты, мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Хотят – что же делать? Мы готовы», – заключил российский лидер.