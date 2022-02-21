Путин: Россия с самого начала делала все, чтобы мирно решить противоречия в Донбассе

Россия с самого начала делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. Об этом на заседании Совбеза заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что жители заявили о формировании двух независимых республик — Донецкой и Луганской.

«С этого момента началось противостояние киевских властей и проживающих на этой территории, — отметил Путин. — В этой связи хотел обратить внимание на то, что Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия».