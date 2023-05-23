Путин: Россия с помощью СВО пытается закончить войну, начатую врагом нашего народа

Россия, вопреки сложившемуся в мире мнению, не начинала войну против Украины. Спецоперация проводится для того, чтобы закончить боевые действия, начатые Киевом против Донбасса. Об этом на церемонии награждения в Кремле заявил Президент России Владимир Путин.

«В течение девяти лет Донбасс отражает нападения на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам говорят, и мы слышим, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нашего народа», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что российские военные делают все, чтобы защитить Донбасс — часть нашего народа, которая «в силу исторической несправедливости оказалась за границами российского государства».