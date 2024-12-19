Путин: Россия рассчитывает, что в Сирии наступят мир и спокойствие

Россия рассчитывает, что в Сирии наступят мир и спокойствие, но сегодня ситуация в этой стране складывается непросто. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Вам и тем, кто вам платит заработную плату, хочется подать всё, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах. Например, в Афганистане», — сказал глава государства, отвечая на вопрос американского журналиста.

Он добавил, что эта цель была достигнута. «И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, правительственными войсками, тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны, США хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в Сирии не было российских наземных войск, только две базы — военно-воздушная и военно-морская. «Наземная компонента состояла из Вооруженных сил самой Сирии и некоторых так называемых проиранских боевых соединений. Мы там не воевали», — поделился он своим пониманием особенностей сирийской кампании.

Кроме того, по словам Путина, Россия вывезла из Сирии в Тегеран 4 тыс. иранских бойцов. Он рассказал, что сейчас поддерживаются отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в стране.

«Подавляющее большинство из них говорят нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю. Мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся», — подытожил глава российского государства.