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Путин: Россия проходит очень сложный путь развития
Россия проходит очень сложный путь развития. Базой для ее существования в этих условиях является укрепление судебной системы, уверен Президент РФ Владимир Путин.
На встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым он отметил, что судебная система развивается в соответствии с потребностями российской экономики и защиты прав и законных интересов граждан.
«Это самое главное. Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете — как и куда, каким темпом надо двигаться», — завершил Путин.
Президент также вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Он подчеркнул, что награда вручена не только за заслуги в области «развития и укрепления Верховного Суда, а за огромный, выдающийся вклад в укрепление и развитие российской государственности в целом».
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