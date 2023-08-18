Путин: Россия проходит очень сложный путь развития

Россия проходит очень сложный путь развития. Базой для ее существования в этих условиях является укрепление судебной системы, уверен Президент РФ Владимир Путин.

На встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым он отметил, что судебная система развивается в соответствии с потребностями российской экономики и защиты прав и законных интересов граждан.

«Это самое главное. Вы даете импульсы развития, четко и ясно показываете — как и куда, каким темпом надо двигаться», — завершил Путин.

Президент также вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Он подчеркнул, что награда вручена не только за заслуги в области «развития и укрепления Верховного Суда, а за огромный, выдающийся вклад в укрепление и развитие российской государственности в целом».