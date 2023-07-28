Путин: Россия продолжит защищать позиции ЦАР на мировой арене

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Россия продолжит оказывать практическую поддержку Центральноафриканской республике в борьбе с терроризмом, экстремизмом и в защите суверенитета. Об этом на встрече с лидером ЦЕР Фостеном Туадерой заявил Президент РФ Владимир Путин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Он отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются, однако в торгово-экономической сфере пока отстают от общего уровня. Дальнейшие усилия будут направлены на выправление ситуации. «Серьёзный потенциал видится на таких направлениях, как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования, сельхозтехники», — перечислил Путин.

Он напомнил, что Россия оказывает ЦАР гуманитарную поддержку, развивает связи в сфере образования. Для этого в российских вузах повышена квота для африканских студентов, на территории ЦАР действует «русский дом», где проводятся курсы русского языка и просветительские мероприятия.

«Наши государства выступают с общих позиций на международной арене, мы координируем шаги по ключевым региональным и глобальным проблемам и ценим поддержку, которую вы оказываете нам в рамках ООН, да и других международных организаций», — добавил Президент.

В свою очередь, Фостен Туадера поблагодарил собеседника за поддержку, регулярно получаемую от России. Так, благодаря Москве, в частности, удалось достичь прогресса и подвижек после серьезных кризисов в 2003, 2013 и 2016 годах.

«Благодаря помощи Российской Федерации мы сегодня обрели мир, стабильность и мы действительно хотим подчеркнуть такую важную поддержку. Выражаем признательность от имени центральноафриканского народа», — заметил гость.

Кроме того, он выразил надежду на расширение сотрудничества и то, что Россия продолжит защищать позицию центральноафриканской страны в Совбезе ООН.

«Хотим ещё раз поблагодарить вас, потому что, если мне не изменяет память, вчера в Совете безопасности наша позиция была поддержана вашим представителем: обсуждался вопрос снятия эмбарго на вооружение, поставляемое Центральноафриканской Республике. Надеюсь, что продолжим работать, потому что текст, который был предложен, нас не удовлетворяет», — объяснил Туадера.