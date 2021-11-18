Путин: Россия продолжит укреплять социальные гарантии дипломатов
Россия будет уделять внимание насущным проблемам дипломатов, а также займется укреплением их социальных гарантий. Нагрузка на дипслужбу в настоящее время очень большая, рассказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ Президент Владимир Путин.
«Нагрузка на дипломатическую службу, конечно, большая, и она постоянно растет. Вам приходится работать действительно в непростых, сложных условиях. Государство будет и впредь уделять внимание насущным проблемам сотрудников дипслужб, укреплять их социальные гарантии», — заверил глава государства.
Он напомнил, что за предыдущие годы в России уже были приняты два базовых закона о дипломатической службе и о статусе послов и постпредов в иностранных государствах. Была изменена система оплаты труда, которая увеличила зарплаты сотрудников центрального аппарата МИД, также был увеличен штат центрального аппарата, принята инициатива ведомства о расширении дипломатического и консульского присутствия в некоторых странах СНГ.
«Мы и впредь будем уделять всем этим вопросам необходимое внимание, оказывать поддержку полезным инициативам руководства министерства», — заключил Владимир Путин.