Путин: Россия продолжит содействовать стабилизации в Республике Чад

Россия внимательно следит за обстановкой в Чаде и будет содействовать стабилизации ситуации в этой стране. Также продолжится гуманитарная поддержка, заявил Президент России Владимир Путин во время переговоров с Президентом переходного периода республики Махаматом Идрисом Деби.

«Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим», — сказал Владимир Путин.

Он выразил соболезнования собеседнику, а также пообещал ему все возможное содействие.

Также Президент России подчеркнул, что рад проведению в Чаде референдума по Конституции, и выразил уверенность в скором проведении выборов на высоком уровне. По его словам, у стран большие возможности по развитию двусторонних отношений.