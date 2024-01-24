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Путин: Россия продолжит содействовать стабилизации в Республике Чад
Россия внимательно следит за обстановкой в Чаде и будет содействовать стабилизации ситуации в этой стране. Также продолжится гуманитарная поддержка, заявил Президент России Владимир Путин во время переговоров с Президентом переходного периода республики Махаматом Идрисом Деби.
«Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим», — сказал Владимир Путин.
Он выразил соболезнования собеседнику, а также пообещал ему все возможное содействие.
Также Президент России подчеркнул, что рад проведению в Чаде референдума по Конституции, и выразил уверенность в скором проведении выборов на высоком уровне. По его словам, у стран большие возможности по развитию двусторонних отношений.
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