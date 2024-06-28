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Путин: Россия продолжит развивать кадровые программы для управленцев
Россия продолжит развивать кадровые программы для управленцев, заявил Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс. Детали беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что в стране создана единая система подготовки таких кадров. В нее, к примеру, входят «школа губернаторов», «Движение Первых», «Большая перемена», «Лидеры России» и десятки других программ, реализующихся на платформе «Россия — страна возможностей».
«Эту разветвленную, но единую систему будем и дальше развивать, повышать ее доступность. Так, напомню, год назад, в июле 2023 года, на встрече с вашими предшественниками, выпускниками пятого потока, говорил о необходимости расширить наши кадровые программы. Мы так и сделали», — напомнил глава государства участникам встречи.
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