Путин: Россия продолжит расширять связи со странами, которые в этом заинтересованы

Россия продолжит расширять взаимодействие со всеми государствами, которые в этом заинтересованы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Россия, несмотря на то, что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом, никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать, таких много. Это подавляющее большинство людей на земле. Не буду перечислять эти страны, все знают об этом», – сказал глава государства.

Путин обозначил ключевые принципы, на основе которых будет развиваться Россия, ее экономика. «Первый – это открытость. По-настоящему суверенное государство всегда настроено на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. И напротив, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии. Ибо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следя за сюзереном», – отметил он.

Президент РФ напомнил, что все, кто хочет работать с Россией, подвергаются давлению со стороны США и Европы. «Порой даже доходит до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идет о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые четко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов», – заметил он.

По словам главы государства, с такими странами Россия будет наращивать экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. «При этом, конечно, мы будем взаимодействовать с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентные выкручивания рук, продолжают успешно работать на российском рынке. Такие тоже есть», – добавил он.

Основой для углубления международной кооперации Путин считает развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Он уточнил, что для помощи российским компаниям налаживаются логистические, кооперационные связи, развиваются транспортные коридоры, увеличивается пропускная способность железных дорог, перевалочных мощностей портов в Арктике, на восточном, южном и других направлениях, в том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах.

«Они станут важнейшим участком коридора Север – Юг, который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», – констатировал он.

При этом, по мнению Президента РФ, важна не только международная торговля, Россия намерена наращивать научное, технологическое, культурное, гуманитарное, спортивное сотрудничество на принципах равноправия и уважения партнеров. «При этом наша страна будет стремиться к ответственному лидерству по всем этим направлениям», – резюмировал он.