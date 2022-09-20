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Ру Тат
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Политика
20 сентября 2022  10:17

Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

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Российское государство намерено оказывать повсеместную поддержку братскому народу Южной Осетии в решении социально-экономических задач и в вопросах безопасности. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме главе Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики, опубликованной на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции», — обратил внимание российский лидер. 

Он отметил, что праздник Дня Республики стал символом мужества и героизма народа, который в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободу и независимость.

Путин также пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Южной Осетии — мира и благополучия.

 

 

#Владимир Путин #Южная Осетия
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